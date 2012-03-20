Оповещающий о дорожных камерах знак выберут водители

В ГИБДД отмечают, что предложенные варианты уже используются в европейских странах, либо были разработаны региональными отделениям ведомства. Сейчас в некоторых городах возле камер установлены оповещения, однако единого для всей России стандарта пока нет. Первые комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в России в 2008 году. Изначально Госавтоинспекция отказалась называть адреса, по которым были установлены устройства. Однако после того, как водители начали создавать в интернете карты с указанием местоположения дорожных камер, в некоторых регионах России знаки-оповещение появились. В настоящее время камеры используются для отслеживания превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и незаконной парковки. В некоторых городах России функционируют видеоустройства, выявляющие автомобили, проезжающие на красный свет, однако их работа пока носит экспериментальный характер.