Представлен мощнейший родстер Mercedes-Benz SL 65 AMG

В случае с SL 65 AMG это позволило облегчить спорткар на 170 кг по сравнению с заряженным родстером предыдущего поколения (сам кузов стал на 110 кг легче). Тем не менее, общий вес новинки все равно стремится к двум тоннам. 12-цилиндровый двигатель также был модернизирован – самым заметным новшеством стали иные турбокомпрессоры. Кроме того, модифицирован выпуск, система зажигания и катализаторы. В итоге 6-литровый V12 развивает 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. В паре с семиступенчатой коробкой Speedshift Plus 7G-Tronic мотор разгоняет родстер до 100 км/ч всего за 4 секунды, а на набор 200 км/ч тратится менее 12 секунд. Родстер оснащен новым электромеханическим усилителем руля, трехступенчатой системой ESP и задним дифференциалом. Кроме того, SL 65 AMG получил активную подвеску с четырьмя режимами работы, частично изготовленную из алюминия. По официальным сообщениям, она построена на основе системы Active Body Control, использованной на родстере SL 63 AMG. Естественно, не обошлось без некоторой подтяжки лица: как заявили в AMG, на родстере дебютирует новый подход ателье к формированию внешности своих заряженных моделей. Основные элементы, такие, как, например, передний бампер специфической формы, сохранятся, но доминирующим станет новая решетка радиатора с хромированной отделкой в стиле two blades – два лезвия. По мнению дизайнеров, она должна напоминать еще и крыло самолета. Премьера родстера Mercedes-Benz SL 65 AMG состоится на апрельской выставке в Нью-Йорке.