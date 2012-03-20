Прокуратура признала незаконным митинг, на котором зародилось «движение рабочих»

Прокуратура Дзержинского района признала митинг, который провели«Уралвагонзавод» и местное отделение «Единой России» 24 декабря прошлогогода, несанкционированным. Об этом в своем блогенаписал общественныйдеятель Егор Бычков.

Прокуратура провела проверку митинга после заявления Бычкова. В ходепроверки выяснилось, что пикет не был согласован в администрации ипрошел с нарушением установленного порядка организации митинга. Вотношении одного из организаторов митинга возбуждено дело обадминистративном правонарушении.

Кроме того, на имя начальника УВД Тагила внесено представление за бездействие полицейских.

Также, как показала проверка, на митинге присутствовали 500 человек, а не несколько тысяч, как сообщали организаторы.

Я обратился в прокуратуру. Честно говоря, думал, что задним числомнаваяют какие-нибудь разрешения на митинг, но нет... Прокуратураответила, что митинг был действительно несанкционирован, на нем быловсего 500 человек, а не тысячи, на организатора возбуждено дело обадминистративном правонарушении, установлен факт бездействия сотрудниковправоохранительных органов и внесено представление на имя начальника УВД Тагила написал Бычков в своем блоге.

Напомним, несанкционированный митинг 24 декабрябыл первым пикетом вподдержку правящей партии «Единая Россия», на который привезли рабочих сУВЗ и других заводов. После акции в Нижнем Тагиле последовали похожие митинги вЕкатеринбурге и Москве.