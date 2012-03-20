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Ремонт второй полосы проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле начнут только после сдачи подрядчиками первой полосы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт второй полосы проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле начнут только после сдачи подрядчиками первой полосы

20 марта 2012, 17:34Общество
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