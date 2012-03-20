Ремонт второй полосы проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле начнут только после сдачи подрядчиками первой полосы
20 марта 2012, 17:34Общество
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Это требование выдвигает ГИБДД: необходимо полностью закончить ремонт одной полосы и открыть ее для движения, и лишь потом запускать ремонт второй. Об этом говорилось сегодня на встрече специалистов дорожных служб, представителей Администрации города и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александром Сидоренко.
Подрядчики заявляют, что ремонт проспектов Вагоностроителей и Мира, а также улицы Октябрьской революции они завершат до 30 июня 2012 года. Ремонт будет закончен на выделенные после майского автопробега губернатором Мишариным 100 миллионов рублей, из которых осталось освоить еще 68 миллионов.
В апреле будут вестись подготовительные работы, а уже после 9 мая дорожники начнут полноценный ремонт оставшихся участков. Поднимался вопрос и о качестве работы.
Брак никто допускать не будет! -- заявил на встречеВладимир Белов.
Фото с сайта history.ntagil.ru
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