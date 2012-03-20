Ремонт второй полосы проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле начнут только после сдачи подрядчиками первой полосы

Подрядчики заявляют, что ремонт проспектов Вагоностроителей и Мира, а также улицы Октябрьской революции они завершат до 30 июня 2012 года. Ремонт будет закончен на выделенные после майского автопробега губернатором Мишариным 100 миллионов рублей, из которых осталось освоить еще 68 миллионов.