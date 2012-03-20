Снегопады продолжатся до конца недели

По прогнозам Свердловского Гидрометцентра, температура воздуха ксередине недели поднимется до нуля градусов. К выходным вновьпохолодает: до -6 °С днем и до -12 °С ночью. К концу недели ослабнет ветер: с 5–6 метров в секунду до 1–2.