Снегопады продолжатся до конца недели
20 марта 2012, 08:15Общество
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К выходным ждем похолодание.
По прогнозам Свердловского Гидрометцентра, температура воздуха ксередине недели поднимется до нуля градусов. К выходным вновьпохолодает: до -6 °С днем и до -12 °С ночью. К концу недели ослабнет ветер: с 5–6 метров в секунду до 1–2.
В течение всей недели синоптики прогнозируют снег.
Фото ntagil.org
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