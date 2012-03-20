Специальное предложение на SKODA Fabia!

ŠKODA AUTO Россия объявляет о начале действия специального предложения на ŠKODA Fabia. В период с 13 марта по 30 апреля 2012 года клиенты смогут приобрести компактный хэтчбэк в комплектации Active с двигателем 1,2 литра (70 л.с.) и МКПП всего за 399 000 рублей! Кроме того, в рамках акции для комплектаций Active и Ambition кондиционер Сlimatic предлагается бесплатно , что позволяет клиенту дополнительно сэкономить 27 900 рублей !

Элегантная и экономичная Fabia - бестселлер модельной линейки ŠKODA в России и в мире, привлекает в свои ряды все больше поклонников. Стильный дизайн, маневренность, безопасность в сочетании с высоким уровнем комфорта и превосходными ездовыми качествами обеспечили успех Fabia на рынке, о чем свидетельствует стабильно высокий спрос на модель. Только в прошлом году в России было продано свыше 20 000 автомобилей Fabia! Благодаря запуску нового выгодного предложения ŠKODA Fabia станет доступнее еще более широкому кругу российских клиентов.