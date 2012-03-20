Специальное предложение на SKODA Fabia!
Новая Fabia за 399 000 рублей Кондиционер Сlimatic - бесплатно! ŠKODA AUTO Россия объявляет о начале действия специального предложения на ŠKODA Fabia.
ŠKODA AUTO Россия объявляет о начале действия специального предложения на ŠKODA Fabia. В период с 13 марта по 30 апреля 2012 года клиенты смогут приобрести компактный хэтчбэк в комплектации Active с двигателем 1,2 литра (70 л.с.) и МКПП всего за 399 000 рублей! Кроме того, в рамках акции для комплектаций Active и Ambition кондиционер Сlimatic предлагается бесплатно, что позволяет клиенту дополнительно сэкономить 27 900 рублей!
Элегантная и экономичная Fabia - бестселлер модельной линейки ŠKODA в России и в мире, привлекает в свои ряды все больше поклонников. Стильный дизайн, маневренность, безопасность в сочетании с высоким уровнем комфорта и превосходными ездовыми качествами обеспечили успех Fabia на рынке, о чем свидетельствует стабильно высокий спрос на модель. Только в прошлом году в России было продано свыше 20 000 автомобилей Fabia! Благодаря запуску нового выгодного предложения ŠKODA Fabia станет доступнее еще более широкому кругу российских клиентов.
Подробности акции вы можете узнать по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
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