Валюту для летнего отпуска лучше купить прямо сейчас
20 марта 2012, 18:19ОбществоВалерия Лошкарева
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Доллар и евро в последнее время «лихорадит», а рубль значительно укрепился по отношению к обеим этим валютам. Как результат, многие аналитики советуют тем, кому евро или доллары понадобятся во время летнего отпуска, покупать валюту именно сейчас.
Однако при этом эксперты рекомендуют внимательно выбирать банк для обмена валюты – зачастую разница между курсами продажи в разных кредитных организациях очень большая, и повышенная комиссия может «съесть» всю выгоду от заблаговременной покупки. Особенно важен выгодный курс, если вам нужно обменять довольно крупную сумму.
Что в таком случае делать?
- Если же вам некогда ездить по банкам, меняйте валюту, не выходя из дома или офиса – через Интернет-банк Банка24.ру. Для пользователей Интернет-банка действует специальный курс обмена, который значительно выгоднее курса, установленного в офисах банка. При этом купить или продать валюту в режиме онлайн через Интернет-банк можно в любое время суток и из любой точки мира.
- Если валюта понадобилась вам срочно – например, уезжаете за границу и в последний момент решили докупить еще доллары или евро – смело обращайтесь в Банк24.ру. Ознакомиться со списком офисов можно на сайте банка.
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