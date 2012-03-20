Валюту для летнего отпуска лучше купить прямо сейчас

Однако при этом эксперты рекомендуют внимательно выбирать банк для обмена валюты – зачастую разница между курсами продажи в разных кредитных организациях очень большая, и повышенная комиссия может «съесть» всю выгоду от заблаговременной покупки. Особенно важен выгодный курс, если вам нужно обменять довольно крупную сумму.