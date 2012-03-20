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Водный день проведут в Нижнетагильском музее природы и охраны окружающей среды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водный день проведут в Нижнетагильском музее природы и охраны окружающей среды

20 марта 2012, 10:40Общество
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