Водный день проведут в Нижнетагильском музее природы и охраны окружающей среды

Музей природы и охраны окружающей среды приглашает детей и взрослых на экологический праздник, в программе которого запланированы конкурсы, викторины и игры. При этом событие несет не только развлекательную, но и обучающую функцию.

Для юных гостей организаторы предусмотрели проведение мастер-классов по изготовлению оригами «Морская фантазия», «Рыбки из бумаги», а также демонстрацию опытов «Вода – волшебница». Сотрудники музея обещают насыщенную программу и море впечатлений для посетивших ее. Кстати, в субботу работают и другие выставки музеев Нижнего Тагила .

Ничего в мире нет важнее воды, ведь человек сам на 90 процентов состоит из нее. Поэтому очень важно, чтобы мы пили чистую и правильную воду. Умягчение воды и накипи - одна из самых важных задач инженеров. Создаются специальные фильтры, средства от накипи «АкваЩит», которые к тому же производят умягчение воды. Водоподготовка в этих устройствах проходит в несколько этапов.