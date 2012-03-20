Волжскому автозаводу подарили новый мотор

В 2014 г. АвтоВАЗ начнет лицензионное производство нового семейства двигателей альянса Renault-Nissan, - сообщает интернет-сайт издания. В информационном материале также говорится о том, что через три года производства лицензионных моторов ежегодный объем выпуска составит 450 000 единиц. Топ-менеджер АвтоВАЗа считает, что заказчиками тольяттинского предприятия станут не только компании, входящие в альянс, но также и сторонние автопроизводители. Как ранее собщал портал Kolesa.RU, недавно волжский автогигант и компания Татнефть договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого шины для АвтоВАЗа вплоть до 2014 года будет поставлять ОАО Нижнекамскшина.