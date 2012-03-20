Замминистра транспорта и дорожного строительства: «Тагилу необходимо подготовить проекты на освоение 200 млн. рублей»

На прошедшей неделе заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительствуВладимир Белов уже провел встречу с представителями ОД «Тагил без ям», и на встречу с замминистра также были приглашены представители движения.

Александр Сидоренко сообщил, что область готова выделить из резервного фонда Нижнему Тагилу 200 миллионов рублей на строительство дорог. Однако для получения этих средств необходимо подготовить массу проектной документации. Как сообщил Владимир Белов, на сегодня уже заложены средства на создание нескольких проектов по ремонту крупных участков дорог. Так, на сегодняшнем собрании озвучивались планы по ремонту перекрестков Ленина-Мира и Заводская-Октябрьской революции. Также составлены сметы на ремонт внутриквартальных проездов, это около 43 миллионов рублей.

Поднимались вопросы и экологической защиты жителей города от последствий ремонта дорог. Как сообщил один из представителей дорожных служб, еще с прошлогоднего ремонта дорог у служб остались опасные отходы, которые необходимо складировать так, чтобы они не наносили вред окружающей среде, а в договорах на оказание услуг не указано, кто и как этим должен был заниматься. В итоге по факту отходы не утилизированы должным образом.

Все мы помним, как в прошлом году старые бордюры из дворов Вагонки были сброшены в реку Ежовка. Хотелось бы, чтобы средства на утилизацию отходов в новых проектах были заложены заранее обратился к собравшимся председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Представители Администрации города заявили, что во всех новых проектах на 2012 год утилизация отходов предусмотрена и таких ситуаций быть больше не должно.

В ходе встречи обсуждался ряд рабочих вопросов, которые помогут выполнить все дорожные работу в срок и качественно. Как отметил в итоге Александр Сидоренко:

Службы не должны быть обеспокоены ситуацией! Должен быть четкий график и жесткие рамки по выполнению работ. И надо подключать общественность, чтобы она сигнализировала о проблемах.

По результатам встречи можно сказать, что получить 200 миллионов из области городу будет непросто: проектная документация только готовится, а сезон уже близок. И будут ли выделены деньги в этом году – вопрос еще открытый, а чтобы деньги таки пришли в городской бюджет, специалистам придется изрядно потрудиться, чего от них ждут все неравнодушные автовладельцы Нижнего Тагила.

Фото с автопробега в мае 2011 г.