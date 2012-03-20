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Замминистра транспорта и дорожного строительства: «Тагилу необходимо подготовить проекты на освоение 200 млн. рублей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замминистра транспорта и дорожного строительства: «Тагилу необходимо подготовить проекты на освоение 200 млн. рублей»

20 марта 2012, 20:54ОбществоАлександра Логинова
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