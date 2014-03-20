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Крым, ЕС... «Просто совпало!». Военнообязанных свердловчан приглашают в военкомат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крым, ЕС... «Просто совпало!». Военнообязанных свердловчан приглашают в военкомат

20 марта 2014, 10:45Общество
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