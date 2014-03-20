Крым, ЕС... «Просто совпало!». Военнообязанных свердловчан приглашают в военкомат

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились в сам военкомат, из которого пришла повестка - он находится в городе Кушва. Там пояснили, что это рабочий момент, никак не связанный с событиями в Украине. Кроме того, ни о какой мобилизации речи не идет.

До 50-ти лет мужчина состоит на воинском учете. Если будет объявлена всеобщая мобилизация по телевизору, радио, то он должен знать, куда ему явиться и что делать. Процесс «вклеивания» мобильного предписания в военный билет займет всего минут 15. В принципе, может подойти кто-то из родственников с его военным билетом. Это наша текущая работа, просто совпало с Украиной. Ничего такого нет.

Таким образом, визит в военкомат носит чисто информативный характер, а странное совпадение – чистая случайность, которая, кстати, заставила изрядно понервничать родственников призывников.