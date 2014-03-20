С 25 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА СТАНЬ КЛИЕНТОМ КОМПАНИИ «ЭТАЖИ» И ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - КВАРТИРУ ИЛИ ОДИН ИЗ 50 ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА!

УСЛОВИЯ АКЦИИ «КВАРТИРА В ПОДАРОК»

Для участия в акции необходимо оформить сделку купли-продажи, аренды с компанией «Этажи» в период с 25 января 2014 года по 23 января 2015 года.

Обратите внимание, что один лотерейный билет может участвовать в розыгрыше только один раз. Выдача призов в денежном эквиваленте и обмен призов не допускается.

Выигравший обязуется уплатить НДФЛ с выигрыша, полученного в результате Акции, в размере 35% от стоимости приза.

Участие в розыгрыше означает полное согласие участника с вышеуказанными правилами проведения розыгрыша.