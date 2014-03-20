Porsche Boxster и Cayman оснастят 400-сильными `четверками`

По словам Мюллера, дорожные модели Porsche получат четырехцилиндровые силовые установки вслед за автомобилями чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC. В гоночных машинах марки будет использоваться V-образная двухлитровая «четверка» с непосредственным впрыском топлива и турбонагнетателем в развале блоков, которая станет частью гибридной силовой установки. Однако в гражданских спорткарах агрегат будет с оппозитным расположением цилиндров.

Сейчас Porsche Boxster и Cayman комплектуются «шестерками» объемом 3,4 литра. Отдача мотора у купе составляет 325 сил, а у родстера — 315 сил. Кроме того, у моделей появилась «заряженная» модификация GTS с форсированными на 15 сил двигателем и адаптивной подвеской. Самый быстрый Boxster способен ускоряться с нуля до «сотни» за 4,7 секунды, а Cayman за 4,6 секунды.