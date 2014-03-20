Porsche Boxster и Cayman оснастят 400-сильными `четверками`
Cпорткары Porsche Boxster и Cayman получат модификацию с четырехцилиндровым двигателем. Эту информацию, как пишет AutoWeek со ссылкой на журнал Auto Motor und Sport, официально подтвердил руководитель немецкого производителя Маттиас Мюллер. Он добавил, что мощность такого мотора может достигнуть 400 лошадиных сил.
По словам Мюллера, дорожные модели Porsche получат четырехцилиндровые силовые установки вслед за автомобилями чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC. В гоночных машинах марки будет использоваться V-образная двухлитровая «четверка» с непосредственным впрыском топлива и турбонагнетателем в развале блоков, которая станет частью гибридной силовой установки. Однако в гражданских спорткарах агрегат будет с оппозитным расположением цилиндров.
Сейчас Porsche Boxster и Cayman комплектуются «шестерками» объемом 3,4 литра. Отдача мотора у купе составляет 325 сил, а у родстера — 315 сил. Кроме того, у моделей появилась «заряженная» модификация GTS с форсированными на 15 сил двигателем и адаптивной подвеской. Самый быстрый Boxster способен ускоряться с нуля до «сотни» за 4,7 секунды, а Cayman за 4,6 секунды.