Правила въезда на Украину для россиян: 600 долларов наличными и полноценный рассказ о целях и маршруте

Кроме того, очевидцы рассказывают, что для пересечения границы каждый россиянин должен подготовить рассказ о целях своей поездки, а также предоставить сведения о маршруте и местах остановки. Кроме того, возможен досмотр личных вещей пограничниками.

Однако официальные украинские источники заверяют в обратном – никаких изменений в правилах пересечения не произошло.

Согласно постановлению Совета министров от 4 декабря 2013 года, формула расчета денег для иностранного гражданина производится исходя из прожиточного минимума на Украине. В среднем иностранный гражданин должен иметь при себе 2 тысячи гривен (около 7,5 тысяч рублей) на каждые сутки пребывания в стране. Речь о наличии 600 долларов на каждого человека не идет издание «Деловой квартал» цитирует представителей погрануправления Украины.