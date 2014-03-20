Правила въезда на Украину для россиян: 600 долларов наличными и полноценный рассказ о целях и маршруте
В сети распространяется информация о том, что на территорию Украины не пускают более полутора тысяч российских граждан. Об этом заявил начальник отдела Министерства внутренней и информационной политики Ростовской области Александр Титов.
Кроме того, очевидцы рассказывают, что для пересечения границы каждый россиянин должен подготовить рассказ о целях своей поездки, а также предоставить сведения о маршруте и местах остановки. Кроме того, возможен досмотр личных вещей пограничниками.
Однако официальные украинские источники заверяют в обратном – никаких изменений в правилах пересечения не произошло.
Согласно постановлению Совета министров от 4 декабря 2013 года, формула расчета денег для иностранного гражданина производится исходя из прожиточного минимума на Украине. В среднем иностранный гражданин должен иметь при себе 2 тысячи гривен (около 7,5 тысяч рублей) на каждые сутки пребывания в стране. Речь о наличии 600 долларов на каждого человека не идет издание «Деловой квартал» цитирует представителей погрануправления Украины.
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