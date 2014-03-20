Сергей Носов принял меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

На мероприятии был рассмотрен вопрос о предупреждении дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом «Регионам России» сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила. Как было отмечено в ходе заседании, с 1 января 2014 года на территории города произошло 28 ДТП, в которых были травмированы 38 человек, а один участник дорожного движения погиб. Кроме того, за этот период сотрудниками ГИБДД были выявлены 5740 нарушений правил дорожного движения пешеходами и 2967 - правил проезда пешеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД утверждают, что в большинстве случаев можно говорить либо о недостаточном искусственном наружном освещении, либо о неудовлетворительных дорожных условиях (низкие сцепные качества дорожного покрытия, сужение проезжей части). По итогам января и февраля должностным лицам выданы 123 предписания на устранение выявленных недостатков. К административной ответственности привлечены 36 должностных и юридических лиц.