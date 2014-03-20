Тагильчане, сегодня отмечается День Земли!
По инициативе ООН сегодня, 20 марта, во всем мире празднуют День Земли. Интересно, что в году существует целых два таких праздника. Сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй, 22 апреля. Первый носит гуманистическую и миротворческую направленность, а второй – экологическую.
В 1971 году дата 20 марта была официально утверждена ООН, повторимся, потому что в этот день устанавливается весеннее равноденствие. Это время, когда меняется биологический ритм планеты, когда она перешагивает на новый виток своего развития и происходит обновление природы, ее пробуждение.
День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга говорится в обращении ООН.
Интересно, что основатель этого дня, Джон Мортон, еще в 1840-ом году развернул ряд мероприятий по посадке деревьев и кустарников. С тех пор в календаре появился еще один день – День дерева, и сейчас он весьма популярен.
В нашем городе также пройдет ряд мероприятий по защите и благоустройству окружающей среды. Все они состоятся в рамках Дня окружающей среды и задействуют всех инициативных и небезразличных тагильчан.
К сожалению многих, климат в нашем общем доме регулировке пока не подлежит - заказать солнце на выходные или ливень над огородом пока невозможно. Но если установить кондиционеры Mitsubishi, то можно, как минимум, забыть о проблемах с климатом в собственной квартире или офисе. Как показывает практика, при оптимальной температуре и влажности в помещении повышается работоспособность и снижается усталость – ведь организм не тратит свои ресурсы для борьбы с внешней средой. Отсюда следует закономерный вывод, что кондиционеры – одно из важнейших изобретений человечества.
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