Тагильчанину чудом удалось спастись от ледяной «бомбы»
Глыба повредила лишь балкон.
Вечером 18 марта 2014 года с крыши дома №62 по улице Ленина в Нижнем Тагиле рухнул спрессованный снег.
Ко мне приехали доставщики мебели. В момент, когда один молодой человек снимал с двери доводчик и стоял в дверном проёме, раздался страшный грохот. С крыши сорвалась большая глыба льда рассказывает очевидец.
Кусок льда, приземлившийся рядом с рабочим, во время полета выбил стекло на балконе пятого этажа.
Парень, который стоял и снимал доводчик, я думаю «родился в рубашке». После доставщик поведал, что завтра у него день рождения поделился тагильчанин.
По словам жителей многоквартирного дома, они сразу начали звонить в управляющую компанию, но в «Квартал НТ» трубку не брали.
Как пояснила «Уралинформбюро» директор УК «Квартал НТ» Ольга Бабкина, никакой жалобы по этому адресу они не получали, но пообещала отправить туда бригаду.
На всех кровлях у нас снег убирается. Вот сегодня как раз рядом с домом по Ленина ведутся работы. Но снег падает постоянно. То тепло, то холодно на улице. Поэтому не исключаю, что мог где-то снег обрушиться отметила О.Бабкина.