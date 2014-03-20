Тагильчанину чудом удалось спастись от ледяной «бомбы»

Вечером 18 марта 2014 года с крыши дома №62 по улице Ленина в Нижнем Тагиле рухнул спрессованный снег.

Ко мне приехали доставщики мебели. В момент, когда один молодой человек снимал с двери доводчик и стоял в дверном проёме, раздался страшный грохот. С крыши сорвалась большая глыба льда рассказывает очевидец.

Кусок льда, приземлившийся рядом с рабочим, во время полета выбил стекло на балконе пятого этажа.

Парень, который стоял и снимал доводчик, я думаю «родился в рубашке». После доставщик поведал, что завтра у него день рождения поделился тагильчанин.

По словам жителей многоквартирного дома, они сразу начали звонить в управляющую компанию, но в «Квартал НТ» трубку не брали.

Как пояснила «Уралинформбюро» директор УК «Квартал НТ» Ольга Бабкина, никакой жалобы по этому адресу они не получали, но пообещала отправить туда бригаду.