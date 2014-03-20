«Там, на неведомых дорожках»: в Нижнем Тагиле открылась благотворительная выставка (ФОТО, ВИДЕО)

Известно, что арт-терапия способствует повышению адаптивных возможностей ребенка и служит общей реабилитацией «особенных детей». В выставке приняли участие ребята с диагнозом ДЦП. Каждый ребенок сумел воплотить свою фантазию в творческой работе, многие даже были отмечены грамотой. Каждый небезразличный тагильчанин сможет посмотреть на детские рисунки в Драмтеатре до 20 апреля.

Среди присутствующих были сами ребята - авторы работ, их родители и тагильчане, любители искусства. Добавим, что организатором выставки выступила общественная организация «Авторы явлений», чей замечательный проект был поддержан Евразом.

Я рада за детей - участников наших проектов, за родителей и за своих коллег. Занятия изобразительным искусством - не просто передача знаний, умений, навыков - это целый мир, в который мы с радостью открываем двери для вас, дорогие дети. Так происходит чудо и рождаются ваши рисунки, в которых есть все, что нас волнует, радует, огорчает... говорит Татьяна Камешкова, директор СРООХ «Авторы явлений».

Интересно, что в выставке приняла участие и Алена Кошкина, которая в прошлом году была одной из номинанток премии «Человек года-2013». Алена прочитала отрывок из всеми любимой «Сказки о царе Салтане», а после все ребята отправились смотреть спектакль в исполнении тагильских актеров на сцене Нижнетагильского театра им.Мамина-Сибиряка.