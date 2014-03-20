Уличные «художники» в Нижнем Тагиле: полиция просит тагильчан сообщать о фактах порчи зданий

Так поступил и тагильчанин, который около двух часов ночи накануне позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что группа молодых людей пытается что-то нарисовать на фасаде жилого дома по улице Энтузиастов. В полиции заявку приняли и отправили на место группу задержания, которая в этот момент находилась у площади Славы.

На месте «происшествия» работал молодой «художник», которого окружала группа молодых людей. Вторые сумели убежать при виде полиции, а горе-художник поступил в отдел полиции по улице Тельмана. 20-летний парень при сотрудниках полиции во всем признался. Выяснилось, что он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка, проведение митинга и за неуплату в срок административного штрафа.

В полиции сообщают, что испорченный фасад будет восстанавливать сам хулиган. Кроме того, в его отношении будет принято процессуальное решение – скорее всего, его привлекут к административной ответственности.

Сотрудники полиции выражают благодарность неравнодушному тагильчанину, который сообщил о данном происшествии и напоминают, что эффективно бороться с этим явлением можно лишь всем обществом. Чтобы выявлять и привлекать к ответственности нерадивых художников граждане должны сообщать о подобных безобразиях в любое отделение полиции по телефону «02» либо по круглосуточному «телефону доверия» ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.