В 12-м отряде спецназа «Урал» прошел День памяти военнослужащих

Ежегодно на территории воинской части проводится торжественный митинг с возложением гирлянд и цветов к памятнику погибшим военнослужащим, отдавших свою жизнь, в боях за село Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской республики в период с 5 по 20 марта 2000 года, а также погибшим воинов в других местах.

После митинга командованием отряда проводится конференция для родителей и членов семей погибших воинов, посвященная вопросам разъяснения предоставления мер социальной поддержки семьям погибших. По традиции в мероприятии приняли участие представители Нижнетагильского центра социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей и управления социальной политики по Дзержинскому району.

Специалисты управления рассказали о социальном законодательстве, направленном на поддержание членов семей погибших военнослужащих в сфере льгот, социальных гарантий, выплаты социальных пособий и компенсаций, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Были разъяснены основные положения таких законов, как Законы Российской Федерации от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 07.11.2011г. N 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Законы Свердловской области от 25.11.2004г. N 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и от 23.12.2010г. N 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности».