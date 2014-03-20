В Нижнем Тагиле началась активная подготовка к выставке «Магистраль»

Представители компании-организатора, а также партнеры в рамках дискуссии обсудили ряд общих вопросов. К слову, «Магистраль» пройдет с 4 по 6 сентября 2014 года.

Стоит отметить, что главным организатором транспортного салона выступит компания «Бизнес диалог», соорганизатором – ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов». Стратегическим партнером «Магистрали–2014» станет ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Салон пройдет при содействии правительства Свердловской области и Администрации Нижнего Тагила.

Генеральный директор ООО «Бизнес диалог» Анатолий Кицура сообщил, что это мероприятие будет основываться на проработанном опыте «старшего брата» - выставки Russia Arms Expo. Однако в меньшем масштабе. Подготавливается торжественное и яркое открытие, кроме того, планируется празднование 180-летия первого русского паровоза в Нижнем Тагиле.

В свою очередь, Уралвагонзавод приступил к подготовке своей экспозиции. Директор по рекламе и PR корпорации Александр Бачурин объявил о том, что на салоне будет представлен ряд новых образцов продукции машиностроительного гиганта, в числе которых полувагон, цистерны, модели тележки. Интересно, что конкуренты ООО «Бизнес диалог» из Германии накануне звонили с просьбой перенести сроки мероприятия, потому что УВЗ отказался от участия в подобной выставке за границей.

Генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко рассказал о мероприятиях, которые в рамках подготовки в «Магистрали–2014» проводит институт. Он также отметил, что в демонстрационных показах помимо специалистов транспортного машиностроения смогут принять участие представители Вяземского учебного авиационного центра – пилотажная группа «Русь».