Жизнь с чистого листа: в обществе инвалидов Нижнего Тагила избрали нового председателя

Стоит отметить, что эта тема, по большей части внутриорганизационная, задела интересы практически всего города, по крайне мере, района. Ведь в Нижнем Тагиле очень много людей с ограниченными возможностями здоровья, и всем им необходимо внимание и возможность самореализации. Никто не сможет понять инвалида лучше, чем другой инвалид. Именно эту миссию носят организации инвалидов в каждом районе нашего города.

Долгое время Всероссийское общество инвалидов в Дзержинском районе по разным причинам не выполняло свою задачу. Это и отсутствие здоровых отношений между коллегами, руководством и подчиненными, это и нежелание самих инвалидов приходить в общество, где атмосфера была просто раскалена до предела.

Только время и терпение могли решить этот вопрос. И сейчас, с приходом весны, тема официально закрыта. Дело в том, что на конференции был избран новый председатель. Им стал Игорь Постоногов, прихода которого ждали многие члены общества. Именно он со своим видением, со своими принципами и пониманием решил заняться сложной работой руководителя.

По словам Игоря Юрьевича, жизнь придется начинать не просто с чистого листа, а буквально с руин. И это действительно так, ведь, как оказалось, после прежнего руководства у общества накопилось множество неоплаченных счетов, в том числе и налоговых сборов. Однако это теперь вопрос времени. И помощи небезразличных.

Игорь Постоногов радостно рассказывает о том, что у них налаживается жизнедеятельность. Вновь инвалиды могут играть в настольный теннис и шахматы. Возобновила свою работу и парикмахерская, где всех тагильчан ждут парикмахеры-универсалы. Открыт массажный кабинет, а для обустройства детской комнаты уже оформили грант. Однако впереди, повторимся, еще много работы. Так, Игорь Юрьевич обращается ко всем тагильчанам, к возможным спонсорам и потенциальным членам общества:

Я хотел бы обратиться к тагильчанам, ко всем неравнодушным гражданам нашего города, города-труженника. Люди у нас хорошие, отзывчивые… Прошу оказать любую помощь – финансы, вещи, которые нам необходимы. Кроме того, хочу отдельно поблагодарить Бирючева Юрия Анатольевича, директора «Вода-ВОЗ» – он обеспечил 43 человека 50-тью литрами воды, совершенно бесплатно.

Сейчас в обществе инвалидов числится порядка тысячи человек. Для того чтобы записаться в общество, необходимо прийти по адресу: Ленинградский проспект, 38, с паспортом. Для получения более подробной информации можно обращаться по телефону: 33-79-98, либо 8-932-11-20-458.