Жизнь с чистого листа: в обществе инвалидов Нижнего Тагила избрали нового председателя
Наступил тот день, когда в знакомой многим истории можно поставить все точки над «i». Речь идет, к сожалению, о скандально известном обществе инвалидов Дзержинского района, которому было посвящено огромное количество публикаций портала TagilCity.ru.
Стоит отметить, что эта тема, по большей части внутриорганизационная, задела интересы практически всего города, по крайне мере, района. Ведь в Нижнем Тагиле очень много людей с ограниченными возможностями здоровья, и всем им необходимо внимание и возможность самореализации. Никто не сможет понять инвалида лучше, чем другой инвалид. Именно эту миссию носят организации инвалидов в каждом районе нашего города.
Долгое время Всероссийское общество инвалидов в Дзержинском районе по разным причинам не выполняло свою задачу. Это и отсутствие здоровых отношений между коллегами, руководством и подчиненными, это и нежелание самих инвалидов приходить в общество, где атмосфера была просто раскалена до предела.
Только время и терпение могли решить этот вопрос. И сейчас, с приходом весны, тема официально закрыта. Дело в том, что на конференции был избран новый председатель. Им стал Игорь Постоногов, прихода которого ждали многие члены общества. Именно он со своим видением, со своими принципами и пониманием решил заняться сложной работой руководителя.
По словам Игоря Юрьевича, жизнь придется начинать не просто с чистого листа, а буквально с руин. И это действительно так, ведь, как оказалось, после прежнего руководства у общества накопилось множество неоплаченных счетов, в том числе и налоговых сборов. Однако это теперь вопрос времени. И помощи небезразличных.
Игорь Постоногов радостно рассказывает о том, что у них налаживается жизнедеятельность. Вновь инвалиды могут играть в настольный теннис и шахматы. Возобновила свою работу и парикмахерская, где всех тагильчан ждут парикмахеры-универсалы. Открыт массажный кабинет, а для обустройства детской комнаты уже оформили грант. Однако впереди, повторимся, еще много работы. Так, Игорь Юрьевич обращается ко всем тагильчанам, к возможным спонсорам и потенциальным членам общества:
Я хотел бы обратиться к тагильчанам, ко всем неравнодушным гражданам нашего города, города-труженника. Люди у нас хорошие, отзывчивые… Прошу оказать любую помощь – финансы, вещи, которые нам необходимы. Кроме того, хочу отдельно поблагодарить Бирючева Юрия Анатольевича, директора «Вода-ВОЗ» – он обеспечил 43 человека 50-тью литрами воды, совершенно бесплатно.
Сейчас в обществе инвалидов числится порядка тысячи человек. Для того чтобы записаться в общество, необходимо прийти по адресу: Ленинградский проспект, 38, с паспортом. Для получения более подробной информации можно обращаться по телефону: 33-79-98, либо 8-932-11-20-458.
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