В Нижнем Тагиле открылась городская выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества (ФОТО)

В 66-й раз в нашем городе проходит выставка технического и декоративно прикладного творчества. В этом году на участие в конкурсе подали заявки свыше 4 тысяч юных техников. Все экспонаты распределены на три различных направления. Всего конкурсе принимают участие 3236 работ.

2016 год - 55-летие полета в космос Юрия Гаранина. Поэтому, «космическое» направление можно отметить во многих экспонатах. Однако тагильские школьники раскрыли и другие темы. Например, в весенние каникулы во дворце пройдут соревнования по робототехнике и компьютерным технологиям, будет представлена фотовыставка «Мир глазами детей». Также, тагильские семьи подготовили проекты на тему «Этот день Победы», а модницы нашего города продемонстрируют свою смоделированную коллекцию одежды. Уверено можно сказать, что эти весенние каникулы тагильские школьники точно не просидят перед мониторами компьютеров.

Открытие выставки закончилось показом моделей робототехнике и судомоделирования. Кроме того, прошло яркое дефиле коллекции одежды «Гжель». Её сшили ученики 55-й школы.

Развивать различные таланты ребенка могут помочь многие предметы. Например, музыкальные инструменты, книги. Или даже если взять этот кубик Рубика. Он также полезен в умственном развитии ребенка.