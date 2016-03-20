В Свердловской области устраняются последствия ночного урагана (ФОТО)

Ночью 20 марта в городах области шел сильный снег, а порыв ветра достигал 20-25 м\с. По сообщениям синоптиков, на смену холодному антициклону с европейской территории страны прибыл атмосферный фронт. Некоторые очевидцы утверждают, что даже видели молнии. Для середины марта это – настоящая природная аномалия.

В Нижнем Тагиле некоторые интернет-провайдеры сообщили о неполадках: шквальный ветер повредил оптические линии связи. Специалисты устраняют неполадки.

В Екатеринбурге местные жители тоже разбираются с последствиями ночной бури. По информации E1.RU, в столице области ветер всю ночь рвал железные крыши и валил заборы. Причем, во всех районах города.

По словам синоптиков, потепления свердловчанам следует ждать не раньше 24 марта. А сотрудники ГИБДД предупреждают о возможной наледи на дорогах, и настоятельно рекомендуют автолюбителям быть осторожным.

Если вы стали очевидцем подобных происшествий прошедшей ночью - пишите в комментариях.