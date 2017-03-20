Мы победили! Салют героям!

Старт ежегодного благотворительного проекта дан

9 мая 2017 года наша страна отметит 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной Войны - самой страшной, масштабной и разрушительной в истории нашей Родины. Только общими усилиями мы можем помочь нашим детям проникнуться чувством сопричастности к событиям героических дней.

По традиции старт проекта был дан накануне в Кадетской школе № 21 г. Нижний Тагила. На торжественной линейке присутствовали учащиеся начальных классов, классные руководители, директор Кадетской школы Казаринов Алексей Леонидович, заместитель директора фирмы Полиграфист Оленева Ирина Сергеевна, учредитель фонда Коллекция и директор фирмы Полиграфист Захаров Александр Сергеевич.

Открытки для раскрашивания уже получили практически все школы, детские сады и дома творчества.

Раскрашенные и подписанные открытки мы ждем мы передадим в Советы Ветеранов предприятий и организаций города, их подарят ветеранам на торжественных мероприятиях, посвящённых 72-ой годовщины Великой Победы.