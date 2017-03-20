Пайщики вышли на митинг из-за несданного в 2015 году долгостроя на Уктусе в Екатеринбурге (ФОТО)

На митинг пришло около 50 человек. Они утверждают, что дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году. Однако ипотека есть, а жилья нет, сообщают участники мероприятия.

Пайщики обращались в Минстрой, там им ответили, что информации о сроках окончания строительства нет, пишет Е1.

Между тем, есть информация, что злополучный дом – пятый на очереди на сдачу в эксплуатацию, и если удастся изыскать средства на продолжение стройки, то объект сдадут в 2018 году.

Фото: Евгений Червяков / E1.RU