Преимущества лечения заграницей

Если говорить о том, почему популярно лечение за границей, то, прежде всего это высокий уровень оказания медицинских услуг. Зарубежные больницы и клиники имеют в своем распоряжении современную аппаратуру и новационнные методики лечения, новые препараты.

В частности, современные диагностические приборы и методы позволяют точно поставить диагноз, в особенности незаменимы при проведении хирургического вмешательства – с их помощью можно свести к минимуму негативные последствия, уменьшить количество и площадь разреза, ускоряя период реабилитации и восстановления пациента.

В актив лечения за рубежом относят и современные методики лечения, которые часто недоступны в отечественных клиниках. Помимо всего прочего можно отметить и то, что комфорт пациента, оснащенность палат в зарубежных клиниках – на высоте, когда каждый пациент пребывает под наблюдением, круглосуточным вниманием со стороны врачей и медперсонала. А такое внимание и забота в отечественных медучреждениях, в особенности, если оно расположено в глубинке – непозволительная так сказать роскошь.

Основные преимущества зарубежной медицины

Если говорить более предметно и конкретно, то лечение за рубежом имеет такие преимущества и сильные стороны:

- возможность проконсультироваться у ведущих врачей, при необходимости с привлечением консилиума европейских медицинских специалистов в конкретно взятом медицинском направлении, не ожидая многие месяцы в очереди.

- лечение пациент проходит под личным, непрерывным и постоянным контролем лечащего врача – профессора в том или ином, выбранном пациентом, лечебном учреждении. В зарубежных клиниках пациента никогда не отдадут в руки интерна – лечить его будет опытный врач, а вот помогать ему может даже медицинский стажер.

- пациент за рубежом имеет доступ к современным и самым эффективным методикам и разработкам диагностики патологии, с учетом сопутствующего заболевания. Все это не говоря об успешном и эффективном лечении, с минимальными осложнениями и периодом реабилитации, что нехарактерно для отечественных медучреждений.

- каждый пациент получает исключительно индивидуальный подход в вопросах постановки диагноза, назначения методик и препаратов курса наиболее оперативного и успешного лечения, восстановления здоровья пациента в период его реабилитации.

- пациент сам может выбрать лечебное учреждение, как и лечащего врача, учитывая уровень комфорта, сервисного обслуживания, образование самого специалиста.

- в зарубежных клиниках уровень медицинского ухода после операции или же курса лечения – высок и находится на должном уровне, что позволяет так сказать «выходить» даже самого тяжелобольного пациента, социализировав его в будущем в социуме, что особо актуально для инвалидов.

Как видим – лечение в зарубежных клиниках в корне отличается от отечественного, но будем надеяться на то, что со временем и наш уровень достигнет аналогичных высот.