Радикальные меры по борьбе с гололёдом принимаются в Нижнем Тагиле: вместе с наледью удаляется асфальт (ФОТО)
20 марта 2017, 17:20ОбществоПавел Щербина
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В этом году проблемы гололёда в Нижнем Тагиле начались раньше обычного. За их решением следил лично глава города. Возможно, поэтому в центре города рабочие несколько переусердствовали в своей войне со льдом и вместе с гололёдом удалили асфальт. На сколе асфальта можно видеть следы краски, характерной для туристического маршрута «Малахитовая линия». Будем надеяться, что с установлением подходящей погоды, на место вернутся и асфальт, и малахитовая линия туристического маршрута. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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