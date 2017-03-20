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Ремонтные работы подпорной стенки у завода-музея в Нижнем Тагиле остаются на контроле городской администрации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонтные работы подпорной стенки у завода-музея в Нижнем Тагиле остаются на контроле городской администрации

20 марта 2017, 17:55Общество
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