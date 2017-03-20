Ремонтные работы подпорной стенки у завода-музея в Нижнем Тагиле остаются на контроле городской администрации

20 марта Сергей Носов побывал с проверкой на заводе-музее Нижнего Тагила. В настоящее время там идет ремонт подпорной стены, которая является защитой от воздействия воды, проходящей через шлюз тагильского пруда на промышленный объект.

Новая бетонная стена должна быть установлена к 25 марта. Также идут работы по заливке бетонной «набережной» в районе установки подпорной стены.

Данная территория будет иметь смотровую площадку, спуск к воде, постройки в стиле 30-50-х годов прошлого века и двухуровневую набережную, которая пройдет от плотины до «зеленого» моста.

После осмотра рабочей площадки мэр города поручил руководителям службы заказчика городского хозяйства проработать вопрос приведения в порядок противоположного берега, который будет испытывать большую нагрузку во время весеннего паводка.