ВКонтакте запускает денежные переводы сообществам

Принять перевод могут администраторы и редакторы сообщества. История переводов доступна в управлении сообществом. Как и в случае с денежными переводами пользователям, при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa комиссия составляет 1%, минимум 40 рублей.

Юрий Иванов, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте. Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе.

ВКонтакте запустила денежные переводы между пользователями в сентябре 2016 года. Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, получить — на выпущенные в России карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.

Ознакомиться с подробностями работы сервиса можно на странице «FAQ по денежным переводам ВКонтакте».

ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.