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Новости Нижнего Тагила

642 семьи переселятся из аварийных домов Нижнего Тагила в ближайшие 5 лет (ВИДЕО)

20 марта 2018, 11:00Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,чиновники,аварийное жилье,Владимир Путин,жилищный фонд,мэрия,ветхое жилье

Жилищный фонд, признанный аварийным до января 2012 года, будет ликвидирован. В Нижнем Тагиле это 110 домов, все жильцы переедут в новые квартиры.

Для исполнения указа президента РФ o ликвидации аварийного жилья в Нижнем Тагиле в следующие 5 лет из 110 домов переселят в новые квартиры 642 семьи. Об этом говорили 19 марта на комиссии городской Думы Нижнего Тагила по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

В 110 домов аварийного жилья входят также 47 домов из присоединенных к городу территорий.

С 2018 по 2024 годы жителей аварийного жилья будут переселять в новые дома. В 2017 году из средств местного бюджета мэрия закупила 37 жилых помещений на сумму 63 миллиона рублей, и часть семей уже переехала в новое жилье.

В 2018 году планируется переселить еще 120 семей, конкурсы на покупку жилья для них будут размещены в ближайшее время, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео «Тагил-ТВ»
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