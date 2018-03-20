По мнению специалистов, приватизация недвижимости привлечет в бюджет Нижнего Тагила еще 25 - 35 млн рублей. Все здания, в числе которых здания по ул. Строителей, 1, Дзержинского, 65, Первомайской, 21, вносимые в план по приватизации не соцнаправленности, однако 1 здание по улице К.Маркса, 27 имеет статус объекта культурного наследия.
На комиссии рассмотрели вопрос о порядке изменения определения размера ежемесячных платежей за газоснабжение. Эти изменения позволят специализированным организациям обслуживать объекты повышенной опасности.
Организации будут заинтересованы в аренде муниципальных объектов, поскольку смогут включить в тариф затраты на содержание объектов. Размер платы за аренду предлагается определять на основании отчета независимого оценщика, сообщает «Тагил-ТВ».
7 зданий Нижнего Тагила вносятся в план приватизации муниципального имущества (ВИДЕО)20 марта 2018, 13:05Добавить новость
По мнению специалистов, приватизация недвижимости привлечет в бюджет Нижнего Тагила еще 25 - 35 млн рублей. Все здания, в числе которых здания по ул. Строителей, 1, Дзержинского, 65, Первомайской, 21, вносимые в план по приватизации не соцнаправленности, однако 1 здание по улице К.Маркса, 27 имеет статус объекта культурного наследия.
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