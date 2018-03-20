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Новости Нижнего Тагила

7 зданий Нижнего Тагила вносятся в план приватизации муниципального имущества (ВИДЕО)

20 марта 2018, 13:05Добавить новость
Нижний Тагил,приватизация,план приватизации,муниципальное имущество,комиссия по предпринимательсву,строителей 1,карла маркса 27,Дзержинского 65,первомайская 21
19 марта в Нижнем Тагиле состоялось совещание комиссии Думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. Еще 7 объектов решено внести в план приватизации муниципального имущества на 2018 год.

По мнению специалистов, приватизация недвижимости привлечет в бюджет Нижнего Тагила еще 25 - 35 млн рублей. Все здания, в числе которых здания по ул. Строителей, 1, Дзержинского, 65, Первомайской, 21, вносимые в план по приватизации не соцнаправленности, однако 1 здание по улице К.Маркса, 27 имеет статус объекта культурного наследия.

На комиссии рассмотрели вопрос о порядке изменения определения размера ежемесячных платежей за газоснабжение. Эти изменения позволят специализированным организациям обслуживать объекты повышенной опасности.

Организации будут заинтересованы в аренде муниципальных объектов, поскольку смогут включить в тариф затраты на содержание объектов. Размер платы за аренду предлагается определять на основании отчета независимого оценщика, сообщает «Тагил-ТВ».

 

Видео: «Тагил-ТВ»
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