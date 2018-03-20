7 зданий Нижнего Тагила вносятся в план приватизации муниципального имущества (ВИДЕО)

По мнению специалистов, приватизация недвижимости привлечет в бюджет Нижнего Тагила еще 25 - 35 млн рублей. Все здания, в числе которых здания по ул. Строителей, 1, Дзержинского, 65, Первомайской, 21, вносимые в план по приватизации не соцнаправленности, однако 1 здание по улице К.Маркса, 27 имеет статус объекта культурного наследия.