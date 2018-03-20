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Новости Нижнего Тагила

Дом жительницы Асбеста вмёрз в лёд из-за неустановленной утечки воды (ФОТО)

20 марта 2018, 08:30Добавить новость
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Жительница Асбеста уже полтора месяца вынуждена жить в доме, который со всех сторон окружен водой. Сейчас её участок превратился в каток.

Все началось в январе, когда из-за неверно уложенной дренажной трубы начала прибывать вода, превратив территорию в ледовое поле, передает «Ura.ru». Чтобы попасть в дом, женщина вырубает топором лёд: иначе калитку и дверь в дом не открыть. Фундамент дома тем временем потрескался.

В мэрии о ситуации знают, но специалисты пока лишь предполагают, откуда течет вода: это точно не последствия аварии. Вполне вероятно, что причиной является частная труба либо подземные воды. Другой возможной причиной, по данным источников, является протекающие коммуникации детского сада, расположенного неподалеку.

 

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Скриншоты видео от «Ura.ru»


Истинная причина станет известна, когда потеплеет, поскольку вскрывать замерзшую землю возможности у города нет. В мэрии также посетовали, что, вероятно, нужно было вовремя чистить дренажную трубу, чтобы таких проблем не было.

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