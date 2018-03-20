Дом жительницы Асбеста вмёрз в лёд из-за неустановленной утечки воды (ФОТО)

Все началось в январе, когда из-за неверно уложенной дренажной трубы начала прибывать вода, превратив территорию в ледовое поле, передает «Ura.ru». Чтобы попасть в дом, женщина вырубает топором лёд: иначе калитку и дверь в дом не открыть. Фундамент дома тем временем потрескался.



В мэрии о ситуации знают, но специалисты пока лишь предполагают, откуда течет вода: это точно не последствия аварии. Вполне вероятно, что причиной является частная труба либо подземные воды. Другой возможной причиной, по данным источников, является протекающие коммуникации детского сада, расположенного неподалеку.



Истинная причина станет известна, когда потеплеет, поскольку вскрывать замерзшую землю возможности у города нет. В мэрии также посетовали, что, вероятно, нужно было вовремя чистить дренажную трубу, чтобы таких проблем не было.