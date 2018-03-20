Мать умершего ребенка из Нижнего Тагила подаст кассацию после оправдания медиков

Мать умершего ребенка из Нижнего Тагила намерена подать кассационную жалобу после оправдания врача судом второй инстанции. Анастасии Напольских и ее адвокатам не понятно, почему было вынесено оправдательное решение при достаточном количестве доказательств вины Светланы Кексель.

Мать умершего в инфекционной больнице Нижнего Тагила в 2011 году Савелия Гладыш намерена обратиться в кассационный суд после вынесения отмены обвинительного приговора по уголовному делу.

Ранее экспертами было установлено, что ребенок умер из-за ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила врач Светлана Кексель была признана виновной, суд удовлетворил и гражданский иск о взыскании с инфекционной больницы 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако, 19 марта суд второй инстанции отменил решение Тагилстроевского суда и оставил иск о компенсации морального вреда без рассмотрения.

Я вообще не понимаю, как судья могла вынести такое решение. Доказательств достаточно. Будем обращаться в кассационный суд, -- сообщила Анастасия.

Адвокаты пострадавшей стороны отметили, что кассационная жалоба будет подана после изучения решения суда.