Мать умершего ребенка из Нижнего Тагила подаст кассацию после оправдания медиков
Мать умершего трехлетнего ребенка из Нижнего Тагила намерена подать кассационную жалобу после оправдания врача Светланы Кексель судом второй инстанции. Анастасии Напольских, матери Савелия Гладыша, и ее адвокатам не понятно, почему было вынесено оправдательное решение при достаточном количестве доказательств вины врача инфекционной больницы.
Мать умершего в инфекционной больнице Нижнего Тагила в 2011 году Савелия Гладыш намерена обратиться в кассационный суд после вынесения отмены обвинительного приговора по уголовному делу.
Ранее экспертами было установлено, что ребенок умер из-за ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила врач Светлана Кексель была признана виновной, суд удовлетворил и гражданский иск о взыскании с инфекционной больницы 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Однако, 19 марта суд второй инстанции отменил решение Тагилстроевского суда и оставил иск о компенсации морального вреда без рассмотрения.
Я вообще не понимаю, как судья могла вынести такое решение. Доказательств достаточно. Будем обращаться в кассационный суд сообщила Анастасия.
Адвокаты пострадавшей стороны отметили, что кассационная жалоба будет подана после изучения решения суда.
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