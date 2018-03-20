Пассажиров рейса из Тайланда на час закрыли в самолете в екатеринбургском Кольцово

Рейс RL-8572 совершил перелет из города Паттайя с задержкой около суток, приземлившись в екатеринбургском аэропорту Кольцово 20 марта в районе двух часов ночи.

Пассажиры говорят, что, подготовившись к выходу, они были остановлены объявлением о том, что всем придётся подождать и пройти осмотр врача. Причина осмотра — плохое самочувствие некоторых пассажиров. На борт самолета прибыли врачи, к пассажирам обратились с просьбой заполнить анкеты.

В комментариях к данной ситуации Управление Роспотребнадзора Свердловской области подчеркнуло, что с жалобами на недомогание к бортпроводникам во время полета обратились 10 пассажиров. После посадки самолета выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания — трое из них госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Предварительный диагноз озвучен как «острая кишечная инфекция». Остальные пассажиры отпущены под медицинское наблюдение по месту пребывания. Для лабораторного исследования взяты пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.