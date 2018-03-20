Пассажиров рейса из Тайланда на час закрыли в самолете в екатеринбургском Кольцово

В комментариях к данной ситуации Управление Роспотребнадзора Свердловской области подчеркнуло, что с жалобами на недомогание к бортпроводникам во время полета обратились 10 пассажиров. После посадки самолета выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания — трое из них госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Предварительный диагноз озвучен как «острая кишечная инфекция». Остальные пассажиры отпущены под медицинское наблюдение по месту пребывания. Для лабораторного исследования взяты пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.



