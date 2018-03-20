40 тонн пластика будет приобретено для разметки дорог в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На 2018 год Нижнему Тагилу потребуется более 40 тонн пластика для дорожной разметки. Спрей-пластик для основной разметки и пластик двух цветов для пешеходных переходов будут приобретены на сумму около 7 млн рублей.

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок на участие в аукционе на поставку материала.





По словам директора «Сигнал-3» Вячеслава Сизова, за 2017 год в Нижнем Тагиле появилось 40 новых участков, где нужно нанести «зебру». В 2018 году будет больше пешеходных переходов, сообщает «Тагил-ТВ».



По мнению тагильчан, новая разметка, которая появилась на дорогах в 2017 году, является травмоопасной.



