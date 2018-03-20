-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
ночь: -8
утро: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Автомобильный Нижний Тагил

40 тонн пластика будет приобретено для разметки дорог в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 марта 2018, 18:25Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,дорожная разметка,разметка дорог,зебра,деньги,Пластик,спрей-пластник,дороги,пешеходный переход
На 2018 год Нижнему Тагилу потребуется более 40 тонн пластика для дорожной разметки. Спрей-пластик для основной разметки и пластик двух цветов для пешеходных переходов будут приобретены на сумму около 7 млн рублей. 

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок на участие в аукционе на поставку материала.

По словам директора «Сигнал-3» Вячеслава Сизова, за 2017 год в Нижнем Тагиле появилось 40 новых участков, где нужно нанести «зебру». В 2018 году будет больше пешеходных переходов, сообщает «Тагил-ТВ».

По мнению тагильчан, новая разметка, которая появилась на дорогах в 2017 году, является травмоопасной.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Эвакуация машин на штрафстоянку подорожала вдвое в Нижнем Тагиле
6 февраля, 19:50
0 0
Невьянский переулок в Нижнем Тагиле будет оборудован новыми дорожными знаками (ФОТО)
6 февраля, 16:10
3 1
Пешеходы жалуются на скользкую новую разметку на дорогах Нижнего Тагила
17 января, 13:00
21 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 60
Подписаться на новости