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Новости Нижнего Тагила

Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине

20 марта 2018, 08:00Добавить новость
город,Россия,Свердловская область,смерть,сирия,война,война в Сирии,Асбест
В Асбесте 19 марта прошли похороны бойца ЧВК Вагнера Игоря Косотурова, погибшего при боестолкновении с американскими военными в Сирии. Мужчине было 45 лет.

Могила Игоря Косотурова находится рядом с местом захоронения другого жителя Асбеста  38-летнего Станислава Матвеева, погибшего в Сирии и похороненного 14 марта.

Прощание с погибшим длилось около часа. При входе на кладбище стояли казаки. На похороны пришли более сотни человек. Среди присутствующих не только родственники и близкие люди Игоря, но и коллеги – люди в казачьей форме, а также воевавшие в ополчении на юго-востоке Украины.

В честь мужчины дали залп из огнестрельного оружия.

До командировки в Сирию Косотуров воевал в ополчении ЛНР. Там он получил звание капитана, тренировал бойцов батальона писателя Захара Прилепина и выступал инструктором Интербригад, передает издание «Znak.com».

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