Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине

В Асбесте 19 марта прошли похороны бойца ЧВК Вагнера Игоря Косотурова, погибшего при боестолкновении с американскими военными в Сирии. Мужчине было 45 лет.
Могила Игоря Косотурова находится рядом с местом захоронения другого жителя Асбеста – 38-летнего Станислава Матвеева, погибшего в Сирии и похороненного 14 марта.
Прощание с погибшим длилось около часа. При входе на кладбище стояли казаки. На похороны пришли более сотни человек. Среди присутствующих не только родственники и близкие люди Игоря, но и коллеги – люди в казачьей форме, а также воевавшие в ополчении на юго-востоке Украины.
В честь мужчины дали залп из огнестрельного оружия.
До командировки в Сирию Косотуров воевал в ополчении ЛНР. Там он получил звание капитана, тренировал бойцов батальона писателя Захара Прилепина и выступал инструктором Интербригад, передает издание «Znak.com».