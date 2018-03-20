Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине

Могила Игоря Косотурова находится рядом с местом захоронения другого жителя Асбеста – 38-летнего Станислава Матвеева, погибшего в Сирии и похороненного 14 марта.





Прощание с погибшим длилось около часа. При входе на кладбище стояли казаки. На похороны пришли более сотни человек. Среди присутствующих не только родственники и близкие люди Игоря, но и коллеги – люди в казачьей форме, а также воевавшие в ополчении на юго-востоке Украины.



В честь мужчины дали залп из огнестрельного оружия.



До командировки в Сирию Косотуров воевал в ополчении ЛНР. Там он получил звание капитана, тренировал бойцов батальона писателя Захара Прилепина и выступал инструктором Интербригад, передает издание «Znak.com».