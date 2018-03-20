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Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине

20 марта, 08:00Общество
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