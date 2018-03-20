Погибший в Сирии уроженец Асбеста Игорь Косотуров похоронен на родине

Прощание с погибшим длилось около часа. При входе на кладбище стояли казаки. На похороны пришли более сотни человек. Среди присутствующих не только родственники и близкие люди Игоря, но и коллеги – люди в казачьей форме, а также воевавшие в ополчении на юго-востоке Украины.