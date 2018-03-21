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Новости Нижнего Тагила

Свердловское УФАС отказалось проверять посты в соцсетях с алкоголем и школьниками

21 марта 2018, 13:15Добавить новость
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УФАС по Свердловской области отказалось возбуждать дело после передачи данных от редакции портала TagilCity.ru о группах в соцсетях, где публикуются посты с несовершеннолетними.

Редакция портала TagilCity.ru провела собственное расследование в отношении записей в пабликах соцсети, где с завидной регулярностью фигурируют подростки. После этого собранные сведения вместе со ссылкой на публикацию были переданы специалистам УФАС по Свердловской области.

Антимонопольщики отказались расследовать историю с публикациями из-за недостатка сведений, необходимых для того, чтобы обратить внимание на записи в «ВКонтакте». Специалисты подробно расписали, почему они не намерены заниматься инцидентами с незаконной рекламой.

 

В обращении отсутствуют следующие сведения: не указаны данные сообществ, не указаны наименования и контактные данные рекламодателей и рекламораспространителей (администраторов сообществ), действия которых содержат признаки нарушения законодательства о рекламе, -- написано в ответе за подписью руководителя свердловского УФАС Дмитрия Шалабодова.

 

Также в документе указанно, что в запросе редакции нет доказательств того, что фотоснимки с табачной и алкогольной продукцией размещались за деньги.

В УФАС усомнились, что размещение фотоснимков, где подростки пьют пиво и курят сигареты в группах с общим названием «Отбросы», является рекламой продукции отдельных брендов.

 

В обращении отсутствует обоснованное мнение относительно того, являются ли изображения алкоголя и табака в рассматриваемой ситуации (с учетом того, что фотографии публикуются с негативным оттенком – кто пьет и курит «такое» - тот из категории «отбросов», смысл записей – посмеяться над человеком, снятом на камеру в неприглядном виде, герои публикации готовы платить деньги за удаление их изображений) – рекламой конкретных марок алкоголя и табака, целью которой  является привлечение внимания к объекту рекламодателя, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, -- говорится в ответе.

 

Получается, что не знают в УФАС и о способах нативной рекламы, когда сам продукт напрямую не продвигается с помощью конкретных призывов. Но, при этом, на фотографиях в ситуациях, свойственным молодежной среде, постоянно появляется один и тот же продукт, -- говорит эксперт рекламного рынка.

 

Как показало расследование TagilCity.ru, в сообществах «отбросов» на большинстве снимков появляется алкоголь двух конкретных марок, в ряде сообществ разных городов снимки и вовсе дублируются.

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Напомним, ранее СКР по Свердловской области инициировал проверку после публикации портала TagilCity.ru о группе в соцсети «ВКонтакте», где публиковались интимные снимки школьниц. Также СКР по Республике Удмуртия начал в марте этого года начал проверку после публикации на городском портале информации об группе в соцсети, где подростки делились интимными снимками, сделанными в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты начали проверки на основании представленных редакциями СМИ фактов без запуска бюрократических механизмов. Однако в свердловском УФАС от прессы потребовали полный пакет документов. Многочисленные фотографии подростков с алкоголем, а также скриншоты переписок с администраторами пабликов, готовыми разместить рекламу алкоголя с использованием несовершеннолетних, а также иные данные журналистского расследования не стали основаниями для возбуждения дела в ФАС Свердловской области.

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© Лев Истомин, TagilCity.ru
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