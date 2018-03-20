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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане выбрали парк «Народный» в голосовании за благоустройство Нижнего Тагила

20 марта 2018, 18:45Добавить новость
Нижний Тагил,парк Народный,сергей носов,обустройство,голосование,благоустройство,территории,сквер Пионерский,ТОС Пограничный

По итогам проведенного во время выборов президента РФ общественного голосования за обустройство одной из территорий Нижнего Тагила более 76 тысяч тагильчан отдали свой голос за парк «Народный».

За три городских объекта, вошедших в тройку лидеров на реконструкцию первой очереди, смогли проголосовать тагильчане старше 14 лет. Для этого 18 марта были предусмотрены 96 помещений. Всего в опросе приняли участие 136 754 человека.

За парк «Народный» проголосовали 76 781 человек. Второе место занял сквер «Пионерский», набрав 52 994 голоса, a на третьем месте оказался центр отдыха в ТОС «Пограничный», у него 20 078 голосов.

Весной 2018 года с привлечением бюджетов федерального, областного и муниципального уровней начнется обустройство парка «Народного» — будут установлены детские аттракционы и спортивные тренажеры.

Программа благоустройства парков и скверов города будет утверждена на ближайшие пять лет, -- отметил Сергей Носов.


Также в конце недели подведут итоги по обустройству дворов и кварталов на основании собранных мнений тагильчан, сообщает Администрация города Нижний Тагил.

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