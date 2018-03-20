Циклон с сильным ветром и снегопадами вновь придет в Нижний Тагил

На территории Свердловской области в четверг и пятницу ожидаются порывы ветра до 16 м/с и сильные снегопады. Температура воздуха ночью опустится до -10...-16 градусов.

Сотрудники Госавтоиснпекции и МЧС вновь предупреждают автолюбителей о том, что по дорожному покрытию при сильном ветре необходимо двигаться, снизив скорость и соблюдая дистанцию, а также не совершать резкие манёвры и обгоны в целях собственной безопасности, сообщает «Облгазета.RU».