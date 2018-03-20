Циклон с сильным ветром и снегопадами вновь придет в Нижний Тагил
20 марта, 21:35Общество
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На Средний Урал 22-23 марта вновь придет циклон с сильным ветром и снегопадами. Такой же циклон прошел в Нижнем Тагиле в эти выходные.
На территории Свердловской области в четверг и пятницу ожидаются порывы ветра до 16 м/с и сильные снегопады. Температура воздуха ночью опустится до -10...-16 градусов.
Сотрудники Госавтоиснпекции и МЧС вновь предупреждают автолюбителей о том, что по дорожному покрытию при сильном ветре необходимо двигаться, снизив скорость и соблюдая дистанцию, а также не совершать резкие манёвры и обгоны в целях собственной безопасности, сообщает «Облгазета.RU».
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