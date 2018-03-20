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Новости Нижнего Тагила

«Умеем сплотиться!» Уральцы голосовали за границей и получили в подарок значки (ФОТО)

20 марта 2018, 11:45Добавить новость
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Часть граждан России голосовала на выборах президента РФ в других странах. У одних из них двойное гражданство, у других – длительные командировки. На избирательных участках людям дарили памятные значки и карманные календари.

В Германии на избирательные участки в отдельные моменты выстраивалась очередь из нескольких десятков человек, почти у всех из них – двойное гражданство. Много лет они живут и работают в Германии, однако остаются гражданами родной страны.

 

Я отдала свой голос действующему президенту, как и многие друзья из России. Причина проста – нынешняя власть не лишает своих граждан пенсии за рубежом. Поэтому мы эту власть поддерживаем. Плюс ко всему – при нынешнем главе государства Россию стали уважать в других странах. Есть четкое понимание, что будет со страной завтра, -- рассказывает Анна из Свердловской области, более 20 лет проживающая во Франкфурте-на-Майне.

 

Муж Анны – немец, в молодые годы живший в Казахстане и имеющий гражданство этой страны. Ему пенсию на родине не платят, а в Германии ее можно оформить только с 70 лет.

В столице Южной Кореи Сеуле на избирательных участках россияне также активно голосовали на выборах.

 

Не могла не проголосовать, как и многие другие жители России. Это гражданский долг, связь с родной страной. Нас таких немало. На участках всем дали значки и календарики на память о выборах, рассказывает Илона родом из Екатеринбурга.

 

Также Илона рассказала, что Южную Корею совсем недавно посетило множество россиян. Все они приезжали поддержать олимпийцев из родной страны, а заодно и посмотреть, как живут в городах Южной Кореи.

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Жительница китайского города Шанхай Анна, родом из Нижнего Тагила, также проголосовала на выборах президента на одном из избирательных участков.

 

Убедительная победа нашего Президента! Я переживала за явку, за процент, но россияне молодцы! Умеем сплотиться и включить мозги, -- говорит Анна.

© Лев Истомин, TagilCity.ru
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