Юные новаторы из Нижнего Тагила заняли третье место на конкурсе «ИКаРёнок» (ВИДЕО)

Ребята представили на конкурсе проект «В ожидании чуда», который продемонстрировал робота-люльку, робота-прибиральщика и гладильную доску моментального действия. Готовясь к созданию проекта, Никита и Арсений наблюдали за домашней работой своих мам, a также искали технические новинки в магазинах для малышей.

Конкуренция была высокой — в конкурсе участвовали 34 команды из разных городов России, все они были победителями региональных уровней в разных областях. У каждой команды был свой интересный проект, но тагильские дошколята смогли доступно объяснить назначение созданных ими на базе конструктора Лего роботов.

Пройдя три серьезных испытания, команда новаторов из Нижнего Тагила заняла достойное третье место, сообщает «Тагил-ТВ».

Мамам нужно облегчить работу, чтобы с нами, с малышами, им было легче. Поэтому мы создали разных роботов, чтобы помочь своим мамам прокомментировали юные новаторы.