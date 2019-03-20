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34 мигранта без документов задержаны на стройке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34 мигранта без документов задержаны на стройке в Екатеринбурге

Сегодня, 10:28ОбществоФото: Е1.ru
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