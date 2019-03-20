34 мигранта без документов задержаны на стройке в Екатеринбурге

Совместная операция МВД и Росгвардии проводилась утром на территории стройки в Академическом районе Екатеринбурга. Цель рейда - пресечение нарушения миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к преступлениям.

У всех работников стройплощадки при себе не оказалось документов. Как пояснили иностранные граждане, их документы находятся у прораба, которого сейчас нет на месте. Мигранты были задержаны и доставлены в отделения полиции для постановки на дактилоскопический учет, пишет Е1.

За двое суток на территории Екатеринбурга проверены 377 мигрантов, выявлено 79 правонарушений, возбуждено 13 уголовных дел по фактам подделки документов и незаконном пересечении границы.