Бездействие властей Хакасии приведет к отключению света в республике

Как сообщают “Новые известия”, МРСК Сибири почти год совмещал функции сетевого предприятия, гарантирующего поставщика в Хакасии, и ежемесячно кредитует регион свыше чем на 70 миллионов рублей, покупая электроэнергию на оптовом рынке. При этом долги перед компанией никто закрывать не планирует. И если ситуация не поменяется, то к концу 2019 года долги за электричество, накопленные только при новой администрации Хакасии, составят свыше одного миллиарда рублей.

26 марта полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил Правительству Хакасии вместе с МРСК Сибири в двухнедельный срок разработать схему решения проблемы. Энергетики взяли эту задачу на себя и уже в январе создали проекты трехсторонних соглашений, на подписании которых особо настаивал полпред Президента в СФО. При этом никто не требовал быстрой оплаты долга, - в документах говорилось о двухлетней рассрочке. Но региональное правительство на предложения никак не отреагировало. Напротив, в прессе, с подачи руководства Хакасии, прошла волна, где МРСК обвиняли в желании увеличить тарифы на 12% и взвалить долги предприятий по ЖКХ на бюджет региона. Виталий Иванов отметил, что правительство региона осознанно манипулирует фактами, чтобы не решать проблемы с долгами.

В результате, энергетики вынуждены уменьшать финансирование ремонтных работ в регионе почти на 30%. Это не может не сказываться на обеспечение региона стабильной подачей электроэнергии. По причине долгов сократятся поступления в бюджет налогов.

Проект по современной цифровизации энергосетей Хакасии тоже будет под вопросом - начатые в Усть-Абаканском районе работы отложат минимум на год.