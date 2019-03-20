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Бездействие властей Хакасии приведет к отключению света в республике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Structure technology fog mist wind cable 687652 pxhere.com

Бездействие властей Хакасии приведет к отключению света в республике

Сегодня, 17:09ОбществоФото: pxhere.com
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