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Экс-полицейский Первоуральска оштрафован на 100 тысяч за охоту на лосей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hunting 261632 960 720

Экс-полицейский Первоуральска оштрафован на 100 тысяч за охоту на лосей

Сегодня, 18:39ОбществоФото: pixabay.com
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