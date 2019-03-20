Экс-полицейский Первоуральска оштрафован на 100 тысяч за охоту на лосей
Сегодня, 18:39ОбществоФото: pixabay.com
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Штраф в размере 100 тысяч рублей назначен судом экс-полицейскому из Первоуральска за незаконную охоту на лосей.
Подсудимый в конце 2018 года выехал в лес и застрелил там двух лосей – самца и самку. Туши он разделал и вывез из леса. На момент совершения преступления охотник занимал должность полицейского в ППС.
Своими действиями мужчина нанес ущерб государству в размере 640 тыс. рублей, который возместил в полном объеме.
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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