Глава Ревды оштрафована на 5 тыс. за несвоевременный ответ на обращение
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ревде глава округа Ирина Тейшева оштрафована на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения местного жителя.
19 ноября 2018 года житель Ревды направил главе округа обращение, на которое не получил ответа в установленный законом 30-дневный срок.
Ответ был отправлен 24 января 2019 года – тогда, когда уже была начата проверка.
По результатам прокурорской проверки глава городского округа Ревда была оштрафована на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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