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Глава Ревды оштрафована на 5 тыс. за несвоевременный ответ на обращение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Ревды оштрафована на 5 тыс. за несвоевременный ответ на обращение

Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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